Mortos pelas tempestades de areia aumentam na China

Pelo menos 20 pessoas morreram por causa do temporal no Estado nortista indiano de Uttar Pradesh, onde no sábado se registraram tempestades de areia e fortes chuvas.

Três das vítimas faleceram em Lucknow, a capital de Uttar Pradesh, o Estado mais povoado da Índia.

Os outros 17 perderam a vida em vários pontos do leste da região, sete deles atingidos por raios e outros por causa da queda de edifícios e casas, assegurou a fonte.

Os fortes chuvas interromperam a provisão elétrico em amplas zonas de Uttar Pradesh e inclusive a circulação de trens durante horas.

A monção, que acostuma chegar ao terço nortista do gigante asiático no final de junho, vem precedido de dois meses de altas temperaturas que podem superar os 40 graus.

Este ano o verão indiano está sendo especialmente úmido e chegou acompanhado de chuvas.