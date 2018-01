Mortos por cólera sobem para 80 em Moçambique O número de mortos devido à recente epidemia de cólera em Moçambique subiu para 80 pessoas, segundo informações do diário ?Noticias?. Funcionários da área de saúde atribuem o surto às recentes enchentes no país, que vitimaram mais de 100 pessoas. O governo local encaminhou equipes médicas para as áreas atingidas pela doença. A epidemia já avançou para a capital de Moçambique, Maputo, apesar de ainda não terem sido notificadas mortes por lá. Um total de 3 mil casos já foram reportados em todo o país, de acordo com a matéria do jornal.