Mortos por desabamento de ponte na China chegam a 28 Uma ponte prestes a ser finalizada na Província chinesa de Hunan desabou, matando 28 pessoas e ferindo outras 22. Além disso, dezenas de pessoas estão desaparecidas após a queda da ponte de 320 metros, em cima do rio Tuo. Segundo informações desta terça-feira da agência de notícias Xinhua, a ponte desabou na segunda-feira, durante o horário do rush noturno, no momento em que trabalhadores retiravam equipamentos de finalização da obra. Imagens da TV estatal chinesa mostraram escavadeiras e equipes de resgates trabalhando em meio a uma pilha de destroços entre as duas margens do rio, que corta uma área turística no oeste de Hunan. Cerca de 400 policiais foram mandados ao local para manter a ordem e mais de 1.000 funcionários de resgate procuram desaparecidos, de acordo com a Xinhua. "Vi muitos corpos na estrada, alguns deles de trabalhadores da construção da ponte e alguns de pessoas que passavam. Há sangue por todos os lados", contou à Reuters Yang Shunzhong. "Um carro foi esmagado embaixo da ponte e ficou tão danificado que não consigo nem dizer que tamanho tinha." A TV estatal informou que o número de mortos é de 28, mas Yang afirmou que a polícia havia dito a ele que encontrara 60 corpos e que "pessoas no local" acreditam que esse total deve aumentar. Acidentes de trabalho são comuns na China, onde regulamentações de segurança são irregulares e empresas procuram cortar custos, resultando em milhares de mortos anualmente nas minas de carvão, fábricas e obras do país. O desabamento da ponte ocorre no momento em que a imprensa estatal noticiou que a China consertaria mais de 6.000 pontes danificadas ou perigosas em todo o país. A queda de uma ponte em junho na Província de Guangdong matou nove pessoas.