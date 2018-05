Mortos por tufão Sepat chegam a 39 na China

Pelo menos 39 pessoas morreram e oito permanecem desaparecidas devido à passagem do tufão Sepat por quatro províncias do sul da China, informou nesta quinta-feira, 23, o Ministério de Assuntos Civis chinês. Desde a sua chegada à província de Fujian, na sexta-feira, 1,76 milhão de pessoas tiveram que ser deslocadas devido ao Sepat. O tufão afetou 1,53 milhão de habitantes das províncias de Zhejiang, Jiangxi, Hunan e Fujian. O nono tufão do ano na temporada de chuvas na China causou até o momento US$ 663 milhões em perdas econômicas. No setor agrícola, 313.900 hectares de cultivos ficaram alagados.