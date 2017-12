Mortos somam quase 300 em Lima Subiu para 276 os mortos na explosão de lojas e depósitos de fogos de artifícios no centro de Lima, segundo os bombeiros citados pela agência Associated Press. Na verdade, não há exatamente um consenso sobre o total de mortos contados até agora no local do desastre. A todo momento, a medida que as equipes de resgates avançam no local das explosões, o número de mortos se aproxima das três centenas.