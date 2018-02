Moscou confirma: há oito russos seqüestrados no Iraque O Ministério de Relações Exteriores da Rússia confirmou nesta terça-feira que oito empregados de uma empresa russa foram seqüestrados no Iraque. A declaração de Moscou foi feita horas após a emissora de TV árabe Al-Jazira ter informado que 11 russos haviam sido tomado reféns durante confrontos em Bagdá. Mais de 40 estrangeiros de pelo menos 12 nacionalidades distintas estão seqüestrados no Iraque.