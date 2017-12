Moscou diz que questão iraniana pode ser resolvida na AIEA A Rússia considera possível achar uma solução para o conflito sobre o programa nuclear do Irã com ajuda da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), segundo o diretor de Segurança e Desarmamento do Ministério russo de Exteriores, Dmitri Medvedev. "Nosso propósito é que a AIEA propicie uma solução sobre o Irã que, por sua vez, permita a Teerã desenvolver a energia nuclear e, por outra, dê garantias sobre o caráter exclusivamente pacífico de seu programa atômico", assinalou o diplomata em entrevista publicada hoje pelo diário "Vremia Novostei". Medvedev ressaltou que as soluções para os problemas dos programas nucleares de Irã e Coréia do Norte fazem parte da agenda do Grupo dos Oito países mais industrializados do mundo (G8), que este ano é presidido pela Rússia. "Continuaremos a busca por fórmulas de regra com métodos político-diplomatas", assinalou.