Moscou e Caracas firmam acordo de cooperação nuclear O presidente venezuelano, Hugo Chávez, assinou ontem um acordo com a Rússia para a construção de uma usina nuclear na Venezuela. O pacto foi firmado durante sua visita a Moscou. De acordo com o ministro de Energia e presidente da estatal venezuelana PDVSA, Rafael Ramírez, "a planta terá 500 megawatts de potência". "Vamos desenvolver energia nuclear e nada nos impedirá", declarou Chávez após a assinatura do tratado.