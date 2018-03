Moscou é cidade mais cara do mundo; São Paulo sobe ao 25o lugar Moscou é a cidade mais cara do mundo para trabalhadores estrangeiros, com um custo de vida cerca de 40 por cento maior do que Nova York, revelou uma pesquisa na quarta-feira. Já São Paulo subiu da 62a para a 25a posição, igualando-se a Atenas e Amisterdã e superando Madri. Tóquio ultrapassou Londres e assumiu a segunda posição no ranking anual elaborado pela consultoria em recursos humanos Mercer, que mede o custo de mais de 200 itens em 143 cidades. Já Oslo, impulsionada pelos petrodólares da Noruega, subiu seis postos para assumir o segundo lugar Na lista, a capital paraguaia Assunção é tida como a cidade com menor custo de vida, ocupando o último lugar. A campeã Moscou atingiu o índice de 142,4 pontos em comparação a Nova York, cidade mais cara dos Estados Unidos e usada como parâmetro, com um índice de 100 pontos. Neste ano, o custo de vida nova-iorquino caiu da 15a para a 22a posição. São Paulo subiu de 82,8 pontos em 2007 para 97 pontos neste ano. O Rio de Janeiro, que somou 95,2 pontos, subiu da 64a para a 31a posição, igualando-se a Barcelona e a Estocolmo. Apesar de consumidores em todo o mundo sentirem o impacto da alta da inflação, fatores cambiais e diferenças econômicas resultaram em que esse impacto fosse mais sentido em alguns países. "Nossa pesquisa confirma a tendência global de aumento de preços de certos alimentos e da gasolina, apesar de o aumento não ser consistente em todas as regiões", disse Yvonne Traber, pesquisadora e gerente na Mercer. A consultoria afirmou que o câmbio foi responsável por grande parte das mudanças no ranking, com o euro, o real e diversas outras moedas valorizando-se frente ao dólar. Países com alto índice de crescimento econômico também viram um grande aumento no custo de vida relativo, com São Paulo e Istambul, na Turquia, entre as cidades que apresentaram os maiores saltos no ranking. A Mercer disse que sua pesquisa -- que monitora itens que vão de aluguéis a vestuário, transporte e entretenimento -- serve como parâmetro para companhias multinacionais e governos determinarem o valor de pagamentos a seus empregados no exterior. (Por William Kemble-Diaz)