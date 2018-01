Moscou inaugura estátua em homenagem ao inventor do fuzil kalashnikov

MOSCOU - Uma imponente estátua do engenheiro soviético Mikhail Kalashnikov, inventor do famoso fuzil que leva seu nome, falecido em dezembro de 2013, foi inaugurada nesta terça-feira em Moscou e as autoridades destacaram uma "marca cultural da Rússia".

Em pleno centro da capital do país, a escultura de metal, de mais de sete metros de altura, representa Mikhail Kalashnikov com um AK-47, a arma que ele projetou em 1947 e da qual foram fabricadas, segundo estimativas, mais de 100 milhões de exemplares em todo o mundo.

Kalashnikov "encarnava os melhores traços do homem russo: um talento natural extraordinário, a simplicidade, a integridade e a organização", declarou o ministro da Cultura, Vladimir Medinski, que chamou o rifle criado por MK de "verdadeira marca cultural da Rússia".

Kalashnikov morreu em 23 de dezembro de 2013 após uma longa batalha contra uma doença, aos 94 anos, e foi enterrado com honras em um grande monumento militar perto de Moscou, na presença do presidente Vladimir Putin e de outras autoridades russas.

Nascido em 10 de novembro de 1919 em uma localidade da Sibéria, Mikhail Kalashnikov permaneceu ativo até um ano antes de sua morte.

O kalashnikov, uma arma robusta e barata, se tornou o símbolo da luta armada pela independência e aparece em várias bandeiras, incluindo a de Moçambique e a do movimento xiita libanês Hezbollah.

Kalashnikov não recebeu nenhum dinheiro com a venda dos AK-47, utilizados pelos exércitos de mais de 80 países.

A empresa Kalashnikov, em decadência no momento da morte do engenheiro, passou por uma profunda modernização com o auxílio do poder público, que anunciou este ano a transferência da maior parte do capital para investidores privados.

A empresa se concentrou nas exportações e em melhorar sua imagem, com a abertura de lojas para a venda de produtos derivados. / AFP