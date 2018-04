Moscou nega visto a observadores eleitorais A Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) disse ontem que será impossível monitorar as eleições parlamentares russas no mês que vem, pois Moscou não concedeu vistos aos observadores do grupo. Vladimir Churov, do departamento eleitoral da Rússia, disse que os vistos já estavam prontos, mas a organização rejeitou a informação.