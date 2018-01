Moscou: nova ameaça de bomba em estação de trem Um telefonema anônimo alertando sobre a ameaça de explosão de uma bomba na estação central de trem Bielorusski, localizado no centro de Moscou, obrigou à polícia russa a promover nesta manhã a evacuação do prédio, segundo informações da agência de notícias RIA Novosti. No início deste mês, um atentado à bomba na estação de metrô Bielorusskaia, próximo da estação de trem Bielorusski, deixou centenas de feridos.