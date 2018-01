Moscou protesta contra ataques a embaixador dos EUA O governo da Rússia convocou o embaixador dos EUA em Moscou, Alexander Vershbow, para protestar contra os ataques aéreos a Bagdá, afirmando que as ações estão colocando em risco os diplomatas que estão na embaixada russa. A queixa é mais um sinal das crescentes tensões entre os dois ex-inimigos durante a Guerra Fria. "A Rússia exige que as autoridades norte-americanas tomem medidas urgentes para evitar incidentes inaceitáveis e perigosos no futuro", informou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, após o encontro com Vershbow. Segundo o porta-voz da embaixada dos EUA em Moscou, o embaixador explicou que as ações aéreas em Bagdá usam armas de precisão e são guiadas para atngir alvos militares iraquianos. Segundo o governo russo, os ataques aéreos norte-americanos atingiram uma área residencial onde fica a embaixada russa. Veja o especial :