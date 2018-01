Moscou qualifica conferência sobre o Iraque de proveitosa A Rússia qualificou nesta segunda-feira, 12, de "proveitosa" a conferência sobre o Iraque, realizada no último sábado em Bagdá, e destacou que o restabelecimento da paz depende da população do país árabe. "Partimos da base de que a rápida resolução da situação no Iraque está nas mãos dos próprios iraquianos por meio de um diálogo franco que conduza à paz e à concórdia", disse Mikhail Kamynin, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo. Kamynin ressaltou que a reunião também representou um passo positivo para os países interessados em estabilizar a situação no Iraque. Participaram da conferência Irã, Turquia, Síria, Kuwait e Arábia Saudita, além de Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Também estiveram presentes delegados da Liga Árabe, representantes da Organização da Conferência Islâmica, do Egito e do Bahrein. A reunião, a primeira deste tipo realizada no Iraque, foi convocada pelo governo de Nouri al-Maliki em um último esforço para evitar uma guerra civil e a divisão do país. Segundo a ONU, pelo menos 34 mil pessoas morreram em 2006 em conseqüência da violência entre extremistas da minoria sunita e a maioria xiita no Iraque. A mesma fonte estima que pelo menos 2 milhões de iraquianos fugiram do país devido à violência, e 1 milhão deles estão refugiados na Síria e outros 750 mil, na Jordânia.