Moscou vetou sanções O governo da Rússia é um dos principais parceiros do regime do ditador sírio, Bashar Assad. Moscou é considerado um dos mais importantes fornecedores de armas e equipamentos militares para as Forças Armadas de Damasco e, juntamente com a China, já vetou em três ocasiões resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas que previam sanções contra o governo sírio desde que a crise no país do Oriente Médio começou, em março de 2011. Desde 1971, o Kremlin mantém uma base naval militar na costa da Síria, no porto de Tartus, o segundo maior do país, onde embarcações de guerra russas estão ancoradas.