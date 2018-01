Moscovitas prestam homenagem em local do assassinato

MOSCOU - Centenas de moscovitas depositaram, neste sábado, 28, flores na ponte sobre o Rio Moscova, a alguns metros do Kremlin, onde o líder opositor liberal russo Boris Nemtsov foi assassinado na noite de sexta-feira, um crime que seus correligionários qualificaram de "político". A polícia não dificultou a passagem das pessoas rumo ao local da ponte onde o dirigente foi assassinado.

"Era uma pessoa muito boa e talentosa. É uma grande perda, uma tragédia horrível. Estamos perante um assassinato político muito grave", disse à imprensa, visivelmente emocionado, o fundador do partido liberal russo Yabloko, Grigori Yavlinski, que foi ao local do assassinato. O político ressaltou que o assassinato de Nemtsov não foi "casual" e afirmou que a oposição não retrocederá em sua luta contra as políticas do Kremlin. "É preciso encontrar os assassinos, e fazer isso de maneira rápida, transparente e com provas", ressaltou. / EFE