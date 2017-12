Mossul e Kirkuk temem violência e adotam toque de recolher Com o intuito de conter a crescente onda de violência, as autoridades iraquianas impuseram neste sábado toques de recolher nas cidades de Mossul e Kirkuk, localizadas ao norte de Bagdá, informaram fontes locais. Em Mossul, 400 quilômetros ao norte da capital, a medida foi ordenada por seu prefeito, Derid Kachmula, em resposta a ataques de grupos armados em várias regiões da cidade, disseram as fontes, que não especificaram quanto tempo o toque de recolher vai vigorar. Alguns habitantes de Mossul disseram à EFE que ouvem intensos tiroteios desde o começo da manhã e que tropas americanas se posicionaram nas saídas da cidade, sobretudo na que leva à localidade de Tal Afar, no oeste do país. "Os confrontos começaram quando tropas e policiais iraquianos repeliram grupos armados que planejavam atacar a sede da Administração", disse à EFE e o general-de-brigada Motaa al-Jazeryi, que não soube responder se os tiroteios deixaram vítimas. Segundo seu relato, os combates se estenderam posteriormente a bairros localizados no norte, no oeste e no leste da cidade, por isso foi preciso recorrer à ajuda de forças americanas. Poucas horas depois, as autoridades de Kirkuk também impuseram um toque de recolher na cidade após a onda de atentados com carros-bomba que esta manhã deixou três mortos e 24 feridos, segundo a última contagem de vítimas. Já nas cidades santas xiitas de Najaf e Kufa, cerca de 180 quilômetros ao sul de Bagdá, as autoridades decidiram suspender o toque de recolher diurno imposto na quinta-feira. A medida continuará vigorando entre o anoitecer e o amanhecer, explicaram fontes de Najaf. O toque de recolher foi imposto nessas duas cidades depois da morte de mais de 200 militantes radicais xiitas na região de Zarka, no domingo passado, em confrontos com as forças iraquianas.