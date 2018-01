Mostra fotográfica reforça apoio palestino a Arafat Nos jardins do Parlamento palestino em Gaza, 350 fotografias de Yasser Arafat estarão expostas a partir de hoje e pelos próximos dez dias. Os alto-falantes do Parlamento enunciam gravações de algumas das frases prediletas do histórico líder palestino. "Uma montanha não pode ser sacudida pelo vento" e "posso ver uma luz no fim do túnel" estão entre elas. Os organizadores da exposição, ligados ao movimento político Fatah, liderado por Arafat, afirmam que a mostra tem como objetivo fortalecer a imagem do líder palestino, num momento em que sua permanência no poder é desafiada. Apesar de sua popularidade ter diminuído um pouco nos últimos meses, Arafat permanece à frente da Autoridade Palestina. Muitos ainda o consideram um símbolo de esperança pela independência, apesar do persistente boicote imposto a ele por Estados Unidos e Israel. A exibição de dez dias, intitulada "Compromisso e Lealdade" inclui fotos coloridas e em preto e branco, tiradas durante as quatro décadas de Arafat como líder palestino, desde seus dias de guerrilheiro na Jordânia e no Líbano ao triunfal retorno a Gaza em 1994, depois mais de uma década de exílio no norte da África. A exposição traz também centenas de fotografias contando a história do povo palestino.