Mosul elege prefeito e estabelece Câmara Municipal A cidade iraquiana de Mosul, no norte do país, escolheu um prefeito e uma Câmara para administrar o município ao lado do Exército dos Estados Unidos até que eleições possam ser realizadas, disseram um militar americano e um delegado curdo. Mosul, a terceira maior cidade do Iraque, tem maioria árabe, mas abriga outros grupos étnicos e continua tensa após a queda do regime de Saddam Hussein. Durante abril, pelo menos 18 pessoas morreram em confrontos entre soldados americanos e multidões em Mosul. Com apoio dos Estados Unidos, mais de 200 representantes de grupos étnicos e tribais da cidade escolheram um prefeito e os componentes de uma Câmara Municipal. O general iraquiano reformado Ghanim al-Boso, um árabe, foi eleito prefeito de Mosul, informou Fadhil Mirani, um representante do Partido Democrático do Curdistão presente na reunião. "A eleição transcorreu sem sobressaltos", disse Mirani em conversa por telefone. "Este é um grande exemplo para o Iraque." Al-Boso pertence a uma família importante de Mosul e, apesar de ter servido no Exército iraquiano, seu irmão foi executado pelo regime de Saddam, disse Mirani. Cerca de 230 pessoas ligadas às principais famílias e grupos étnicos escolheram o prefeito e 23 vereadores. A Câmara tem 32 cadeiras. As vagas restantes serão ocupadas por outros funcionários do governo, explicou Mirani. De acordo com ele, os Estados Unidos não se opuseram a nenhuma indicação, "mas pediram que não fosse indicado ninguém ligado à liderança do Baath", o partido de Saddam Hussein. Veja o especial :