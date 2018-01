Motim deixa 86 mortos em Honduras Pelo menos 86 presos morreram e dezenas deles ficaram feridos durante um motim na penitenciária Atlántida de La Ceiba, em Honduras, neste sábado. O incidente foi provocado por integrantes de duas violentas gangues juvenis rivais, que trocavam socos e ponta-pés no pátio da prisão. Com a intenção de fugir, os dois grupos começaram a brigar de forma violenta, o que deu início ao massacre, informou à Associated Press uma fonte da Secretaria de Segurança hondurenha. Outros detentos atearam fogo nos colchões, provocando um incêndio. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas demoraram três horas para controlar as chamas. Na confusão, muitos presos fugiram. O diretor do presídio, José Canhuati, afirmou que acionou todo o pessoal médico e de enfermagem da prisão, além dos funcionários do cemitério, para cuidar dos cadáveres. A televisão local mostrou cenas dos empregados do hospital carregando sacos plásticos para colocarem os corpos.