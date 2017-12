Motim deixa um morto e mais de cem feridos em prisão americana Um motim em uma prisão de segurança máxima próxima a Los Angeles, na qual há 4.000 presos, terminou hoje com um morto e mais de cem feridos, nove deles em estado crítico, segundo as autoridades. Entre os feridos não há nenhum guarda ou funcionário da prisão. Os distúrbios começaram na tarde deste sábado na prisão North County Correctional Facility, cerca de 60 quilômetros ao noroeste do centro de Los Angeles. Nos distúrbios mais violentos, cujas causas ainda não são conhecidas, participaram cerca de 200 detidos, segundo a Polícia, que usou gás lacrimogêneo para restabelecer a ordem. O Departamento de Bombeiros do Condado de Los Angeles calculou que o número de feridos ultrapassa cem, mas sua gravidade varia e alguns só têm ferimentos leves.