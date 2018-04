Motim em presídio deixa 44 mortos Pelo menos 44 pessoas morreram em uma rebelião no presídio de Apocada, no Estado de Nuevo León, no norte do México. De acordo com informações oficiais, o motim começou durante a madrugada quando detentos e carcereiros entraram em confronto, depois de os presos terem causado um pequeno incêndio nas instalações da prisão, localizada na zona metropolitana de Monterrey.