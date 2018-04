Motim em quartel mata 1 e fere 15 Pelo menos 1 civil morreu e 15 militares ficaram feridos ontem em Bangladesh durante um motim em um quartel na capital, Daca, por causa de salários. Depois de 20 horas, os amotinados libertaram os 80 reféns e entregaram as armas após o governo oferecer uma anistia. Além do tiroteio entre militares, houve uma forte explosão no quartel.