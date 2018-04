Motim paramilitar mata ao menos 4 em Bangladesh Pelo menos quatro oficiais de uma unidade paramilitar de Bangladesh morreram na madrugada desta quarta-feira, 25, durante um motim em seu quartel-general do centro de Daca, informou o jornal bengalês The Daily Star, em sua edição digital. O quartel-general dos Bangladesh Rifles é palco de tiroteios desde as 7h45 locais (22h45 de terça-feira de Brasília), devido a soldados "zangados" contra seus oficiais, segundo um militar citado pelo site.