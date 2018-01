Motoqueiros aterrorizam comerciantes em Caracas Grupos de motociclistas, em máquinas caras de alta cilindrada, esvaziam estabelecimentos comerciais em Caracas e obrigam proprietários a fechar as portas, segundo o jornal - de tendência opositora - El Nacional. No sábado à noite, um desses bandos cercou pizzarias e restaurantes da capital, forçando os clientes a abandoná-los e intimidando seus proprietários. Segundo o jornal, esse grupo era comandado por uma mulher, de cerca de 30 anos, cuja identidade não foi revelada. Os piquetes, realizados por manifestantes das classes mais altas da população venezuelana, têm elevado a tensão no país.