Motorista a serviço de Israel é morto a tiro na Cisjordânia Um homem foi morto nesta segunda-feira com um tiro enquanto conduzia seu caminhão perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, apenas um dia depois que facções palestinas declararam uma trégua de três meses, informou o exército israelense. De início, nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado. A vítima era um romeno contratado por Israel para trabalhar na construção de uma estrada perto do povoado de Jabed, na margem ocidental do rio Jordão. O trabalhador guiava um caminhão quando recebeu o tiro na cabeça, disse o exército. Os atacantes fugiram. Militantes palestinos realizaram dezenas de ataques em estradas da Cisjordânia nos últimos meses.