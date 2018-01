Motorista atropela crianças deliberadamente no México O mecânico mexicano José Luis Nieto Ávila, que na segunda-feira matou duas crianças e feriu 20 estudantes e professores ao lançar, de forma premeditada, seu carro contra alunos de uma escola que obstruíam uma rua, disse não estar arrependido do que fez. Ávila, de 57 anos, disse à rede de tevê mexicana CNI que seu principal objetivo era matar a diretora da escola. As imagens do atropelamento, gravadas por uma professora, causaram comoção no país ao serem retransmitidas pelas tevês. Ele confessou que lançou sua caminhonete contra os alunos da escola Gabriela Mistral, de Ecatepec, o município mais povoado e pobre dos arredores da capital mexicana, porque estava furioso pelo fato de a escola todo dia fechar a rua para prestar homenagem à bandeira. "Todos os dias colocavam as crianças no meio da rua onde tenho a oficina e não me deixavam passar. No momento do acidente fizeram o mesmo e gozaram de mim", disse Ávila. Ele disse ter advertido a diretora de que pretendia passar e ela não lhe deu atenção. "Nesse momento, fiz o sinal da cruz e lancei o carro para a frente", contou. O presidente mexicano, Vicente Fox, expressou sua indiganação e consternação pelo "uso da violência irracional" e pediu a aplicação de "todo o peso da lei" no caso. A Promotoria abriu um processo contra o mecânico e antecipou que pedirá contra ele a pena máxima de 50 anos de prisão.