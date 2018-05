Motorista atropela e mata 8 ciclistas na Itália Um automóvel Mercedes em alta velocidade atingiu em cheio um grupo de ciclistas no sul da Itália matando oito pessoas, informaram policiais. O motorista, um jovem marroquino sem carteira de habilitação, estava drogado, afirmaram as autoridades. O desastre aconteceu hoje perto de Lamezia Terme, na região da Calábria. Além dois oito ciclistas mortos, quatro pessoas ficaram feridas: dois ciclistas, o motorista de um outro automóvel e um menino que estava com o motorista no outro carro atingido, disse Maria Dolores Rucci, comandante da polícia rodoviária de Catanzaro.