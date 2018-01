Motorista da AP é emboscado e morto no Iraque Pistoleiros emboscaram um motorista a serviço da Associated Press, crivaram seu carro de balas e o mataram em uma área próxima a sua casa em Bagdá. Ismail Taher Mohsin, cidadão iraquiano, estava sozinho no veículo quando foi atacado por volta das 7h45 (horário local) em um cruzamento no distrito de Ghazaliya - área onde os residentes apoiavam fortemente o regime de Saddam Hussein. Nada foi roubado do corpo de Mohsi e seu carro foi deixado na cena do ataque. Mohsin, nascido em 1954 na cidade sulista de Basra, era um xiita casado com Faeza Abbas Mohammed, uma sunita. Ele deixa três filhos.