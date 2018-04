Motorista de Diana não bebeu, dizem pais dele à Justiça Os pais do motorista francês Henri Paul disseram na segunda-feira à Justiça que têm certeza de que o filho deles não estava bêbado no momento do acidente que matou a princesa Diana, há mais de dez anos. Falando por teleconferência a um inquérito em Londres que investiga a morte de Diana e de seu namorado, Dodi Al Fayed, o idoso casal disse também que as autoridades francesas recusaram o pedido deles para que houvesse exames independentes nas amostras de sangue retiradas após o acidente. Henri Paul morreu junto com Diana e Dodi quando a Mercedes que ele dirigia bateu na parede de um túnel de Paris, em agosto de 1997, sob perseguição de fotógrafos. As investigações da polícia na Grã-Bretanha e na França concluíram que Paul estava embriagado. Questionados sobre isso, Jean e Giselle Paul disseram que as conclusões "certamente" estavam erradas. "O motorista não estava bêbado", disse Jean Paul à corte. O casal disse nunca ter visto seu filho bêbado. Eles disseram que ainda esperam que as autoridades francesas autorizem exames independentes nas amostras de sangue. (Por Paul Majendie)