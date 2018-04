Motorista de ônibus é indiciado por fotografar passageiras na Austrália

SYDNEY - Um motorista de ônibus de Sydney, na Austrália, foi indiciado por instalar uma câmera secreta para fotografar sob as saias das passageiras, entre elas crianças. Segundo a imprensa australiana, o homem de 48 anos de idade tirou fotos indecentes e não-autorizadas de mulheres em diversos ônibus e locais públicos.

Contatada pela autoridade de transporte local, a polícia fez uma batida na casa do suspeito e apreendeu milhares de fotos tiradas desde 2009, arquivadas em computadores e equipamentos eletrônicos.

Segundo o jornal Daily Telegraph da Austrália, o motorista foi indiciado cinco vezes por posse de material de abuso infantil e três vezes por filmar as partes privadas de outra pessoa, com agravante. De acordo com o Canal 9 do país, o homem foi liberado sob fiança e deve ser julgado no dia 7 de março. Já o jornal Sydney Morning Herald disse que o acusado foi suspenso sem direito a pagamento de fiança.

A autoridade de transporte da cidade disse que inspecionou os ônibus da mesma garagem onde o motorista trabalhava, sem que nenhuma câmera fosse encontrada.

