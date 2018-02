Motorista de trem belga sobrevive a acidente

Equipes de resgate buscam mais vítimas, entre os escombros de dois trens de passageiros que colidiram na segunda-feira, em um dos mais mortíferos acidentes ferroviários na história belga. Um porta-voz do serviço ferroviário nacional afirmou que a polícia pretende interrogar o motorista, assim que seu estado de saúde possibilite isso.

Investigadores da polícia belga irão ainda examinar as caixas-pretas dos dois trens para determinar as possíveis causas do acidente. Entre os possíveis motivos para a colisão estão falha mecânica, erro humano e também as condições climáticas, por causa da presença de neve. O acidente ocorreu perto de uma estação do subúrbio, 15 quilômetros ao sul de Bruxelas.