Motorista diz ter matado israelenses para vingar palestinos Um motorista palestino que jogou seu ônibus sobre um ponto de ônibus lotado no mês passado, causando a morte de oito israelenses, disse à corte nesta quinta-feira que pretendia vingar a morte de palestinos assassinados por soldados israelenses. Khalil Abu Olbeh, da Cidade de Gaza, foi autuado por oito acusações de homicídio. Abu Olbeh, que se feriu no ataque de 14 de fevereiro, foi levado à Corte de Tel Aviv numa cadeira de rodas e com o braço esquerdo engessado. Ele era escoltado por sete oficiais de polícia. O motorista disse não estar arrependido. "Vocês (israelenses) mataram muitos palestinos, minha família, meu povo", disse Abu Olbeh a jornalistas antes do início da audiência. Em 14 de fevereiro, Abu Olbeh levava trabalhadores palestinos da Cidade de Gaza para trabalhar em Israel. No entroncamento de Azur, na zona sul de Tel Aviv, ele jogou seu ônibus contra um ponto de ônibus cheio de israelenses. Ele fugiu após o ataque, induzindo a polícia a uma caçada de 36 quilômetros, ponto no qual ele foi baleado e seu ônibus bateu em um caminhão parado num semáforo. Sua perna esquerda foi amputada em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente. Os parentes de Abu Olbeh contaram que ele tomou antidepressivos durante cerca de um ano e estava triste com o crescente número de palestinos mortos em choques com soldados de Israel. Desde setembro, 426 pessoas morreram, sendo 350 palestinos, 57 judeus israelenses e 19 outros.