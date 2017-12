Motorista evita ataque suicida em ônibus Um motorista de ônibus impediu nesta quarta-feira um potencial ataque à bomba ao alertar a polícia israelense sobre um passageiro suspeito que portava uma cinta com explosivos em seu corpo, informou a polícia, acrescentando se tratar de um palestino. O ônibus estava viajando de Jerusalém ao assentamento judeu de Maale Aduim, na Cisjordânia, quando o motorista notou o passageiro. O condutor, então, parou o veículo em um posto da polícia israelense de fronteira e informou os oficiais sobre sua suspeita. O homem atacou um dos policiais que o questionavam, mas foi dominado por outros agentes, que descobriram a cinta com explosivos em torno da barriga do suspeito. Segundo testemunhas, o palestino fora espancado pela polícia antes de ter sido levado preso. Especialistas da polícia desativaram a bomba no local e vasculharam o ônibus à procura de mais explosivos. Nada foi encontrado. O porta-voz da polícia, Gil Kleiman, confirmou que o homem era um palestino e que ele estava sendo interrogado. Kleiman não forneceu nenhum outro detalhe.