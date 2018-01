Motorista feito refém no Iraque foi libertado Insurgentes iraquianos libertaram neste sábado o motorista filipino Angelo de la Cruz, seqüestrado na semana passada, informou o governo das Filipinas. Um grupo radical ameaçava decapitar o refém se o país não retirasse seu contingente militar (de apenas 51 homens) do Iraque. O anúncio foi feito horas depois de a presidente filipina, Gloria de Macapagal Arroyo, ter anunciado que as forças filipinas retornarão a Manila em 20 de agosto, quando expira seu período de permanência na coalizão liderada pelos EUA. Outros estrangeiros continuam seqüestrados no Iraque. Hoje, um empresário saudita informou que um grupo rebelde exige o pagamento de resgate de US$ 1 milhão para libertar um motorista egípcio que trabalha para sua empresa e foi feito refém. Extremistas também ameaçam matar dois búlgaros seqüestrados esta semana se os EUA não soltarem os iraquianos detidos em prisões sob seu controle. O prazo dado pela guerrilha expira hoje. "Temos informações não confirmadas de que os reféns búlgaros estão vivos", disse o chanceler da Bulgária, Solomon Passy. "A exigência dos seqüestradores não é algo que nosso governo possa cumprir. Mesmo assim, os parentes de Georgi Lazov e Ivailo Kepov - os dois seqüestrados, que trabalhavam como motoristas - fizeram um apelo ao governo para que retire as tropas búlgaras do Iraque, para tentar abrir negociações. A Bulgária mantém 470 soldados em uma base ao sul de Bagdá. Na semana passada, o governo iraquiano baixou uma severa lei que dá ao primeiro-ministro Iyad Allawi o poder de adotar outras medidas de exceção para garantir a segurança da população. As autoridades estudam ainda a oferta de anistia aos rebeldes.