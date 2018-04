Motoristas enfrentam falta de combustível na China

Filas enormes se formaram em frente aos postos de gasolina em várias cidades, inclusive na capital Pequim. A crise de abastecimento ocorreu porque, devido à política de preços fixos, pequenas refinarias nacionais não puderam repassar aos consumidores a elevação nos custos que tiveram com a recente alta do petróleo no mercado internacional. Reuters Sem opção de lucro, muitas refinarias decidiram suspender a produção, o que gerou caos no abastecimento em áreas urbanas. Alguns moradores tentaram levar o combustível para os seus veículos utilizando galões e tambores. Reuters