Motos-bomba matam ao menos 20 em Bagdá Atentados com motocicletas-bomba mataram ontem pelo menos 20 pessoas em Bagdá - a maioria em uma feira lotada no centro da capital iraquiana. Motocicletas são cada vez mais usadas nos atentados por conseguir driblar a segurança com mais facilidade. Os ataques de ontem ocorreram em meio a uma onda de violência que vem atingindo o Iraque às vésperas da retirada parcial dos EUA, que ocorrerá na terça-feira. Na última semana, mais de 250 pessoas morreram em atentados.