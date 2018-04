Mousavi diz não se sentir intimidado com ameaças no Irã O candidato derrotado nas eleições presidenciais do Irã Mir Hossein Mousavi disse hoje que ameaças não o impedirão de lutar pelo direito dos iranianos. "Não me absterei de garantir os direitos do povo iraniano por causa de interesses pessoais ou medo de ameaças", afirmou ele, em declaração publicada na página de seu jornal, o "Kalemeh", na internet. Segundo Mousavi, ele vinha sendo pressionado a retirar suas queixas contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, por ele qualificada como uma "fraude vergonhosa".