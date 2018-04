Mousavi pede libertação de reformistas presos no Irã O líder oposicionista iraniano Mir Hossein Mousavi e o líder reformista iraniano Mohammed Khatami, ex-presidente do país, pediram às autoridades do Irã que libertem todas as pessoas presas nos últimos dias. "Nós pedimos a vocês que tomem todas as medidas necessárias para colocar um final na preocupante situação que vivemos hoje, que parem as ações violentas contra as pessoas e que libertem os que foram presos", escreveram, em comunicado conjunto publicado no website de campanha de Mousavi. Hoje houve mais algumas dezenas de prisões de reformistas e seus partidários. Entre os detidos está Saeed Laylaz, um analista político e econômico.