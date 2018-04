Mousavi protocola pedido de anulação de eleição iraniana

?É como numa partida de futebol. Alguns torcedores ficam bravos e têm problemas com a polícia.? Com essa analogia, Ahmadinejad justificou ontem, durante entrevista coletiva no palácio presidencial, a prisão de cerca de 170 membros da oposição, segundo dados da imprensa estatal, que rejeitaram o resultado oficial da votação, denunciando fraude. Mousavi está em prisão domiciliar desde sábado e o candidato reformista Mehdi Karroubi tem a casa vigiada. Para sair, ele precisa informar às autoridades aonde vai.

Segundo o chefe da polícia iraniana, Ahmad Reza Radan, dos 170 detidos, dez eram os ?principais organizadores? dos protestos e 60, ?apenas baderneiros?. O restante teria sido preso por estar na região das manifestações. Entre os detidos estão Berzad Nabavi, líder da Organização dos Mujahedin da Revolução Islâmica e ministro da Indústria no governo de Mousavi (1981-89); Mustafa Tadjadeh, ex-ministro do Interior e assessor do ex-presidente reformista Mohammed Khatami (1997-2005); Mohsen Aminzadeh, ex-ministro das Relações Exteriores; e Said Shariati, porta-voz da Frente de Participação do Irã Islâmico.

Ontem, as redes de telefonia celular da capital foram restabelecidas, mas ainda não era possível enviar mensagens de texto dos aparelhos. Segundo o jornal britânico The Guardian, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, teria aconselhado Mousavi a evitar qualquer comportamento ?provocador? e a aceitar os resultados das urnas.

Pelo segundo dia consecutivo, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar. Foram dispersos com golpes de cassetete e bombas de gás lacrimogêneo. Dezenas de manifestantes foram presos. A reportagem viu três jovens agachados na calçada, com os pulsos atados uns aos outros com fios de nylon, sendo interrogados por homens à paisana. Os manifestantes atacaram a polícia com pedras e coquetéis molotov e atearam fogo em montes de papéis nas ruas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.