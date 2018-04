Mousavi reaparece em protesto contra eleição iraniana Mais de 100 mil de pessoas saíram às ruas de Teerã hoje para protestar contra a vitória do atual presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições de sexta-feira. Todos desafiavam uma proibição do Ministério do Interior. O candidato derrotado Mir Hossein Mousavi esteve no protesto, em sua primeira aparição pública desde o resultado eleitoral. Apesar da proibição, as forças de segurança não tomaram nenhuma atitude contra os manifestantes.