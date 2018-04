Mousavi renova pedido de cancelamento de eleição no Irã O candidato derrotado à presidência do Irã, Mir Hossein Mousavi, renovou hoje seu pedido para cancelar o resultado das eleições ocorridas na semana passada, informou o site de sua campanha. Em carta ao Conselho de Guardiães, Mousavi afirmou que os indícios de irregularidades "são motivos para o cancelamento do pleito no país".