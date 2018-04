Mousavi vence no Irã com 65% dos votos, diz assessor O líder reformista Mir Hussein Mousavi venceu hoje as eleições presidenciais no Irã com 65% dos votos, informou um assessor próximo do político. "De acordo com a informação recebida das províncias e de Teerã, Mousavi teve 65% dos votos", disse o assessor Ali Akbar Mohatshemi à agência AFP.