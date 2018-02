Moussaoui discute com juíza e retira declaração de culpa Zacarias Moussaoui declarou-se nesta quinta-feira culpado por quatro dos seis delitos pelos quais foi indiciado e que estão vinculados aos atentados de 11 de setembro contra Washington e Nova York, mas retirou abruptamente sua declaração depois de discutir com a juíza. "Você quer me ligar a determinados fatos que garantirão minha morte", disse Moussaoui à juíza federal Leonie Brinkema quando retirava a declaração que tentara fazer uma hora antes. Moussaoiu iniciou seu discurso nesta quinta-feira dizendo que queria declarar-se culpado pelas quatro primeiras das seis acusações presentes no indiciamento feito contra ele pelo governo norte-americano em dezembro último. Todas as quatro acusações podem resultar em pena de morte. Porém, a audiência sofreu uma reviravolta quando a juíza disse não acreditar que o acusado estivesse pronto para assumir totalmente a culpa. "No momento, eu não acredito que você esteja preparado para uma declaração de culpa, já que não está preparado para admitir a essência da conspiração", disse Brinkema, depois de Moussaoui tentar declarar-se culpado pelo primeiro dos seis delitos dos quais é acusado. Moussaoui, de nacionalidade francesa e o único acusado de conspirar com os seqüestradores dos aviões envolvidos nos ataques de 11 de setembro, hesitou quando a juíza lhe perguntou diretamente se ele participou do plano dos membros da Al-Qaeda para seqüestrar aviões. "Eu peço um recesso", disse. A juíza concordou. Quando a audiência foi retomada, ele pediu para retirar a tentativa de declarar-se culpado. Em seguida, a Brinkema encerrou a audiência e avisou ao governo que se o processo prosseguir, ela não permitirá que os promotores públicos mencionem que Moussaoui tentou declarar-se culpado.