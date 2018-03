Movimento Não-Alinhado apoia programa nuclear do Irã

TEERÃ - Os mais de cem integrantes do Movimento dos Países Não-Alinhados manifestaram nesta sexta-feira, 31, apoio ao direito do Irã de desenvolver um programa nuclear com fins pacíficos. A declaração de apoio foi feita durante a reunião de cúpula do movimento deste ano, realizada em Teerã, e divulgada pela emissora estatal de televisão da república islâmica.

De acordo com a TV iraniana, a manifestação de apoio é um dos diversos artigos da versão final da Declaração de Teerã, aprovada ao término da cúpula de dois dias do Movimento dos Países Não-Alinhados, do qual o Brasil participa como observador. O Movimento dos Países Não-Alinhados reúne mais de dois terços de todos os países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU).

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário.

