Movimento 'Ocupe' é desalojado em Londres

Autoridades britânicas iniciaram na noite desta segunda-feira a remoção do acampamento dos manifestantes do movimento "Ocupe Londres", que estava há meses instalado diante da Catedral de St. Paul.

A remoção foi autorizada pela Alta Corte do país, que rejeitou um recurso do movimento para permanecer no local.

O "Ocupe Londres" começou em outubro passado, em uma onda de protestos globais contra a crise global e seu manejo pelas autoridades, bem como a desigualdade social e a ganância corporativa. Protestos semelhantes aconteceram em cidades como Madri e Nova York.

O repórter da BBC Jeremy Cooke informa que, na noite desta segunda, ainda havia manifestantes ao redor da St. Paul, mas suas barracas estavam sendo desarmadas. Alguns ativistas chegaram a armar barricadas de madeira.

Há relatos de rusgas entre manifestantes e autoridades, mas a desocupação parecia ocorrer de maneira predominantemente pacífica.

'Justificado'

A Alta Corte decidiu que é "legítimo e justificado" o pedido das autoridades que administram o centro financeiro de Londres para desalojar os manifestantes.

Já estes insistem em que têm o direito de ficar nos arredores da Catedral, mesmo que a decisão judicial ordene a retirada de barracas e equipamentos.

Isso porque, no mês passado, a Justiça havia permitido que os manifestantes continuassem no local se desarmassem as tendas.