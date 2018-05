Moyano mostra força na festa de 1º de Maio na Argentina A tradicional festa de Primeiro de Maio na Argentina foi antecipada para hoje e paralisou o trânsito no centro da capital. O líder da Central Geral do Trabalho (CGT), Hugo Moyano, organizou um ato na Avenida 9 de Julio, a principal de Buenos Aires, que, desde cedo, reuniu dezenas de categorias de trabalhadores. O gesto de Moyano foi interpretado por analistas políticos como uma demonstração de força da central sindical para impor à presidente Cristina Kirchner nomes de sindicalistas para as eleições.