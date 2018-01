MPF requer bloqueio de ativos financeiros de Maluf O Ministério Público Federal requereu oficialmente o bloqueio de ativos financeiros em nome do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) na Ilha de Jersey. O pedido, redigido em quatro páginas, com 66 linhas, foi entregue em mãos ao procurador-geral do paraíso fiscal do Canal da Mancha, Willian James Bailhache, durante encontro secreto na Embaixada do Brasil em Londres. A reunião ocorreu no dia 2 de agosto, no salão nobre da embaixada. Foi o próprio Bailhache quem escolheu o local para o encontro, agendado pelo Itamaraty. Em princípio, o procurador-geral receberia os representantes do Ministério Público Federal na ilha, em seu escritório. Mas ele decidiu deslocar-se até a capital inglesa para conversar com os procuradores da República Pedro Barbosa Pereira Neto e Denise Neves Abade. Também participaram das negociações dois ministros-conselheiros e o diplomata brasileiro Nei Futuro Bitencourt, primeiro-secretário da embaixada. A reunião durou três horas e transcorreu em um clima tenso. Bailhache confirmou a existência de fundos em nome de Maluf, mas não citou valores. Algumas vezes disse tratar-se de "muito dinheiro". Quando se referia ao montante, limitava-se a repetir "moneys". O procurador de Jersey disse ter conhecimento de que o dinheiro "saiu da Suíça". Urgência - Diante da visível preocupação dos procuradores federais em obter dados bancários do ex-prefeito, Bailhache observou: "Não sabia que os senhores tinham tanta urgência." Minucioso, ele quis saber do prazo da investigação no Brasil. Também indagou aos procuradores: "O cargo dos senhores é político?" O confisco de bens foi solicitado por meio de um "pedido de cooperação internacional" (Letter of Request). Os procuradores brasileiros fizeram outros cinco pedidos: 1) informações e documentos sobre os ativos em nome de Maluf e de seus familiares - a mulher, Sylvia, os quatro filhos (Flávio, Otávio, Lina e Ligia) e uma nora, Jacquelline, com datas de abertura e respectivas movimentações financeiras; 2) informações sobre pessoas físicas e empresas ligadas aos ativos; 3) informações sobre pessoas físicas e empresas autorizadas a movimentar os ativos; 4) cópia de "denúncia" formalizada pela instituição financeira de Jersey à Unidade de Inteligência Financeira da ilha; 5) outros dados que possam subsidiar a investigação criminal no Brasil. É a primeira vez que Jersey recebe efetivamente pedido formal para reter valores depositados em favor do ex-prefeito. Bailhache é a única autoridade da ilha com poderes para decretar o bloqueio. Ele comunicou que o dinheiro de Maluf foi tornado indisponível, mas apenas em caráter provisório - o próprio banco tomou a medida administrativamente e informou sobre o fato ao procurador-geral. Maluf contratou o escritório suíço Schellenberg Wittmer para tentar resgatar os fundos. O procurador-geral demonstrou interesse em atender "prontamente" o governo brasileiro, mas ressalvou, em tom de advertência, que o congelamento dos ativos depende de uma vinculação do capital depositado com eventual crime praticado por Maluf. Ele insistiu: "Qual o crime antecedente?" Quis saber se Maluf é investigado por lavagem de dinheiro. Não se interessou quando ouviu que Maluf também pode ser enquadrado por crime de sonegação fiscal. Também quis saber se os familiares de Maluf estão sob investigação penal. Bailhache disse que Jersey e 32 países são signatários de um acordo que prevê colaboração entre unidades de inteligência financeira para conhecimento de dados bancários de pessoas físicas e jurídicas sob suspeita de atos ilícitos. "O Brasil não é signatário", disse o procurador-geral. Os procuradores brasileiros ficaram desapontados, mas Bailhache prontificou-se a contribuir com os trabalhos. "Vou ajudar os senhores", disse. Sigilo - Pereira Neto e Denise viajaram em sigilo absoluto a Londres, no dia 31 de julho, com autorização expressa do procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Antes de embarcarem, os dois procuradores reuniram-se com a presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Adrienne Senna, e com técnicos da Advocacia-Geral da União. A embaixada preparou "nota de apoio" ao trabalho dos procuradores, consagrando-o como missão oficial de interesse do Brasil. Os procuradores da República pediram a Bailhache que imobilize os valores até a chegada de ordem judicial federal que será encaminhada por vias diplomáticas. Eles revelaram a Bailhache que está em curso no Ministério Público Federal a investigação criminal número 1.34.001.002102, que trata da conta em Jersey.