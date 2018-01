MTV exibirá a série ´Popetown´ na Alemanha O canal de televisão MTV anunciou nesta terça-feira que levará ao ar a série completa do desenho Popetown na Alemanha. A decisão se deve à resposta positiva dos espectadores após a emissora ter exibido um episódio da série, mesmo sob fortes críticas da Igreja e de políticos. A exibição do desenho - que é composto por cardeais corruptos, uma freira sexy e um papa infantil que vive pulando pelo Vaticano em um pula-pula - levou a população de algumas localidades, principalmente da cidade natal do Papa Bento XVI, a sair às ruas para se manifestar contra a iniciativa da MTV. A emissora levou um episódio ao ar na semana passada, e esperou a reação da opinião pública antes de continuar com a transmissão. Um tribunal de Munique rejeitou um pedido da arquidiocese da cidade para proibir o desenho. Nesta terça-feira, o canal disse em um comunicado que irá transmitir os outros nove episódios, começando no dia 10 de maio. A British Broadcasting Corp. (BBC), que havia comprado o programa inicialmente em 2004, tinha optado por não exibir o desenho após protestos de líderes da Igreja. A Nova Zelândia o exibiu no ano passado, mesmo sob a campanha da Igreja contra a transmissão.