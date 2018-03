Mubarak busca, na Europa, consenso em torno do Iraque A crise iraquiana foi o centro da reunião, em Berlim, entre o presidente egípcio, Hosni Mubarak, e o ministro de Relações Exteriores alemão, Joshcka Fischer. Mubarak tem programado também um encontro com o ministro de ajuda ao desenvolvimento, Heidemarie Wieczorek-Zeul, enquanto a conversação com o chanceler (primeiro-ministro), Gerhard Schroeder, está prevista para amanhã. Em uma entrevista que apareceu na edição online do semanário Der Spiegel, o chefe de Estado egípcio disse hoje que apóia a posição da Alemanha e da França, para aproveitar as possibilidades de resolver pacificamente a crise com Bagdá. Mubarak viajará amanhã para Paris a fim de encontrar-se com o presidente Jacques Chirac.